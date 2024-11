Glätte: Elf Verletzte bei zahlreichen Unfällen in Niedersachsen Stand: 23.11.2024 14:28 Uhr Bei zahlreichen Glätte-Unfällen in Niedersachsen sind in der Nacht zu Samstag elf Menschen verletzt worden. Der Unfallschwerpunkt lag im Westen des Landes. Und im Landkreis Nienburg überschlug sich ein Transporter.

Einer der Unfälle ereignete sich auf einer Umgehungsstraße bei Bersenbrück (Landkreis Osnabrück). Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 23-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr. Das Auto stieß mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen. Der 23-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen, die beiden anderen Beteiligten wurden leicht verletzt.

Auto schleudert auf A33 gegen Lastwagen

Bei einem weiteren Unfall im Landkreis Osnabrück auf der A33 bei Hilter am Teutoburger Wald kam eine 21-Jährige mit ihrem Auto ins Schleudern. Der Wagen prallte laut Polizei gegen einen Lastwagen und überschlug sich. Die Fahrerin und ihre 20 Jahre alte Mitfahrerin seien leicht verletzt worden, ein 22 Jahre alter Mitfahrer schwer. Nach Angaben der Polizei gab es allein im Landkreis Osnabrück, im Emsland und in der Grafschaft Bentheim 26 Unfälle. Überwiegend sei es bei Blechschäden geblieben.

Transporter kippt um - fünf Menschen verletzt

In Liebenau im Landkreis Nienburg kam am Samstagmorgen ein Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn ab - laut Polizei ebenfalls vermutlich aufgrund von Straßenglätte. Das Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes überschlug sich demnach und blieb auf einem Acker liegen. Fünf Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, einer von ihnen schwer. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in Krankenhäuser. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

