Stand: 12.09.2019 21:55 Uhr

Georgsmarienhütte: Schottergärten bleiben erlaubt

Aus Sicht von Hauseigentümern ist ein Schottergarten in erster Linie pflegeleicht, manche mögen ihn gar schön finden. Aus Sicht von Naturschützern zerstört er den Lebensraum von Tieren, Pflanzen und Bodenorganismen. Erlaubt sind die Schottergärten in Niedersachsen laut Bauordnung jedenfalls nicht. Deshalb wollte Robert Lorenz, Ratsherr der Grünen in Georgsmarienhütte, Steingärten im Landkreis Osnabrück mit einem Bußgeld belegen. Sein Antrag wurde vom Rat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit abgelehnt.

Videos 03:22 Hallo Niedersachsen Bienensterben: Schottergärten sorgen für Unmut Hallo Niedersachsen Sie sind zwar praktisch, doch sie bieten Wildbienen null Nahrung: Auf lokaler Ebene kämpfen immer mehr Politiker gegen die Steinwüsten in privaten Gärten - auch in Papenburg. Video (03:22 min)

Lorenz fordert Bußgeld für neue Schottergärten

Konkret wollte Lorenz erreichen, dass der Landkreis Osnabrück die Einwohner darüber informiert, dass Schottergärten nicht zulässig sind und dass sie sich negativ auf die Umwelt auswirken. Zudem solle der Landkreis die Grundstücksbesitzer dazu auffordern, die Schottergärten zurückzubauen.

Grüner will Landkreis zum Handeln drängen

In seinem Antrag begründet Lorenz seine Forderungen damit, dass der Landkreis als Untere Bauaufsichtsbehörde gemäß Paragraph 58 Absatz 1 der niedersächsischen Bauordnung "darüber zu wachen und darauf hinzuwirken" habe, dass Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen. Sie haben in diesem Rahmen auch die Verantwortlichen zu beraten". Dies ist laut Lorenz bislang jedoch nicht geschehen. "Deshalb erscheint es erforderlich, den Landkreis aufzufordern, tätig zu werden", heißt es in dem schließlich abgelehnten Antrag.

Der Unterschied zwischen Schotter- und Steingärten Als Schottergärten werden großflächig mit Kies oder Steinen bedeckte Flächen bezeichnet. Dort gibt es nur wenige oder gar keine Pflanzen. Die Steine stammen überwiegend aus China oder Indien. Steingärten dagegen sind ein Lebensraum für Gebirgspflanzen oder trockenheitsverträgliche Pflanzen. Sie bestehen aus großen Steinen sowie Kies oder Splitt. Werden sie vielfältig gestaltet, können sie artenreich sein. (Quelle: NABU)

Weitere Informationen Walsrode: Lassen sich Schottergärten verbieten? Stein- und Schottergärten sind einfach zu pflegen, aber ökologisch nutzlos. Die Stadt Walsrode will daher prüfen, ob sich Steingärten in künftigen Baugebieten verhindern lassen. (30.07.2019) mehr Steingärten sind pflegeleicht und farbenfroh Sie eignen sich für sonnige Standorte und sind mit der richtigen Vorbereitung pflegeleicht: Steingärten. Mit dekorativen Steinen und Pflanzen passen sie in jeden Garten. (13.08.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.09.2019 | 07:30 Uhr