Georgsmarienhütte: Polizei sucht nach Hundattacke Zeugen

Die Polizei im Landkreis Osnabrück sucht nach einer Hundeattacke auf einen Jugendlichen die Halterin des Tieres. Nach Angaben der Polizei wurde ein 15-Jähriger in Georgsmarienhütte beim Spazierengehen in einem Wald von einem schwarzen Jack-Russell-Terrier in die rechte Wade gebissen. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt, die Frau kümmerte sich jedoch nicht ausreichend um den Verletzten. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Hinweise geben können. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits Donnerstagabend.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.05.2021 | 13:00 Uhr