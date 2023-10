Stand: 11.10.2023 08:32 Uhr Fünf Weltpremieren beim Unabhängigen Filmfest Osnabrück

Am Mittwoch startet das 38. Unabhängige Filmfest Osnabrück. Bis Sonntag sind dort fast 100 Lang- und Kurzfilme sowie Musikvideos aus aller Welt zu sehen. Darunter seien fünf Weltpremieren und sieben deutsche Erstaufführungen, so Festival-Leiterin Julia Scheck. Grundtenor aller Produktionen sei die Suche nach neuen Bildern zum Verständnis der Komplexität unserer Welt. Es gehe um Fragen des Zusammenlebens miteinander, aber auch um das Zusammenwirken von Mensch, Natur und Umwelt. Weltpremiere feiert unter anderem der deutsche Film "Dora" von Jolina Simpson und Elisa Grehl über die Flucht von zwei Frauen und zwei Männern am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Paris.

