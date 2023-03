Stand: 21.03.2023 15:16 Uhr Flughafen Münster/Osnabrück startet in die Sommersaison

Ab dem kommenden Wochenende gilt am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) der neue Sommerflugplan. Das teilten die Flughafenbetreiber mit. Damie steigt vor allem die Zahl der Flüge in Urlaubsregionen, hieß es. Bis zu 28 Mal pro Woche fliegt eine Maschine nach Mallorca. Laut Betreiber wird auch Antalya in der Türkei im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich öfter angeflogen. Mit Air Cairo gebe es zudem eine neue Fluggesellschaft am FMO, so die Betreiber. Zweimal in der Woche steht der ägyptische Badeort Hurghada im Flugplan. Zwei weitere Ziele kommen neu dazu: Zadar in Kroatien und Monastir in Tunesien.

