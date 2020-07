Stand: 28.07.2020 18:09 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Flughafen Münster-Osnabrück: Testzentrum gestartet

Am Flughafen-Münster Osnabrück können sich Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, jetzt kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. In der Nacht zu Dienstag sind die ersten Passagiere aus der Türkei gelandet, die nach der Landung den freiwilligen Test machen konnten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angekündigt, dass entsprechende Tests Pflicht werden sollen. Am vergangenen Freitag hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bereits freiwillige Corona-Tests beschlossen.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.07.2020 | 09:30 Uhr