Stand: 04.10.2024 13:08 Uhr Feuer in Wohnhaus: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Bohmte (Landkreis Osnabrück) am Donnerstagnachmittag ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten die Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen. Es habe keine Verletzten gegeben, hieß es. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Erdgeschoss; das Obergeschoss war stark verraucht. Wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung hat die Polizei das Gebäude für die Zeit der Ermittlungen beschlagnahmt. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf 250.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück