Stand: 21.06.2021 17:02 Uhr Fahnder aus Bad Bentheim schnappen Drogenkurier bei Rheine

Beamten der Bundespolizei aus der Grafschaft Bentheim ist ein Schlag gegen die internationale Rauschgiftkriminalität gelungen. Die Fahnder haben am Sonntagabend auf einem Parkplatz an der Autobahn 30 bei Rheine in Nordrhein-Westfalen unweit der Grenze zu Niedersachsen einen 59 Jahre alten Drogenkurier geschnappt. Bei der Durchsuchung von dessen Wagen entdeckten sie 17 Kilogramm Kokain. "Es wurde verhindert, dass Kokain mit einem Straßenverkaufspreis von rund 1,2 Millionen Euro in den illegalen Drogenhandel gelangen konnte", sagte ein Polizeisprecher aus Bad Bentheim. Der Verdächtige machte demnach widersprüchliche Aussagen zu seiner Reiseroute von Italien nach Deutschland. Ein Schnelltest bestätigte den Drogenverdacht der Ermittler. Ein Haftrichter erließ inzwischen Haftbefehl. Die Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen am Standort Nordhorn.

