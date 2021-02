Stand: 05.02.2021 11:15 Uhr Eurohafen Haren vermeldet Rekord-Umschlag im Corona-Jahr

Der Eurohafen in Haren (Landkreis Emsland) verzeichnet für das vergangene Jahr einen Rekord-Umschlag - und das trotz der Corona-Pandemie. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hat der Hafen 2020 mehr als 650.000 Tonnen umgeschlagen. Bei den Produkten soll es sich überwiegend um Futtermittel und Baustoffe handeln. Es wurden aber auch Elemente von Windkraftanlagen vom Eurohafen aus verschifft. Der Anteil an Schwergut ist in Haren um 15.000 Tonnen angestiegen. 2008 war der Eurohafen mit knapp 150.000 Tonnen gestartet.

