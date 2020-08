Stand: 28.08.2020 12:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Erntebilanz: Massiver Einbruch im Emsland

Das Emsland hat bislang die schlechteste Getreideernte in Niedersachsen eingefahren. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Angaben des Landesamts für Statistik verzeichnen die Landwirte im Vergleich zu Normaljahren (2015 bis 2017) ein Viertel weniger Ertrag - er liegt bei rund fünf Tonnen pro Hektar. Als Grund für die hohen Ernteeinbußen gelten die schlechten Sandböden der Geestplatten bis in den Landkreis Oldenburg. Dort beträgt das Minus im Vergleich zu Normaljahren rund 20 Prozent. In den Landkreisen Vechta, Cloppenburg und Grafschaft Bentheim sind die Getreideerträge um mehr als zehn Prozent gesunken. Ein Plus von zehn Prozent verzeichnet dagegen der Landkreis Leer, weil im Rheiderland das Wassermanagement besser war.

