Stand: 15.03.2021 13:00 Uhr Erneuter Corona-Ausbruch: Weidemark reduziert Schlachtungen

Nach einem erneuten Corona Ausbruch bei Schweineschlachthof Weidemark in Sögel reduziert der Betrieb die Schlachtzahl um 30 Prozent. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Weil insgesamt mehr als 150 Mitarbeiter in Quarantäne sind, werden derzeit 60.000 Schweine pro Woche geschlachtet, so Geschäftsführer Christopher Rengstorf. Heute werden wieder alle Beschäftigte auf das Coronavirus getestet. Der Landkreis hat bislang 23 Infizierte bei Weidemark gemeldet.

