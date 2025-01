Stand: 08.01.2025 08:24 Uhr Erhöhte Wasserstände: Hase-Hubbrücke in Meppen in Betrieb

Die Hase-Hubbrücke in Meppen ist ab sofort wieder in Betrieb. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Grund dafür seien die erhöhten Wasserstände in Hase und Ems. Wenn Schiffe den Bereich passieren, wird die Brücke angehoben. Nach Angaben eines Meppener Stadtsprechers kann es dadurch zu Wartezeiten und Behinderungen für Auto- und Fahrradfahrer in den umliegenden Straßen kommen. Auch Fußgänger müssen sich demnach auf Beeinträchtigungen einstellen. Die Stadtverwaltung weist daraufhin, die Signallichter an der Brücke in jedem Fall zu beachten.

