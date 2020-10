Emsland: Bauern demonstrieren wegen Schlachthof-Schließung Stand: 09.10.2020 17:15 Uhr Vor dem Kreishaus in Meppen (Landkreis Emsland) haben am Freitagmorgen Landwirte mit ihren Treckern demonstriert. Sie forderten eine Lösung nach der Schließung des Schlachtshofs in Sögel.

Die Bauern beklagen Platznot in den Ställen und befürchten finanzielle Einbußen. Hintergrund ist der Beschluss der Behörden, den zum Tönnies-Konzern gehörenden Schlachthof in Sögel wegen eines Corona-Ausbruchs zu schließen. Dadurch werden deutlich weniger Schweine geschlachtet. Am Donnerstag hatte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) die angespannte Lage in einer emotionalen Rede im Landtag dargestellt.

Bauern fordern Notfallplan

Die Organisation "Land schafft Verbindung" fordert einen Notfallplan vom Landkreis Emsland. Die Demonstration richte sich nicht grundsätzlich gegen das Schließen des Schlachthofes, Infektionsschutz gehe vor, sagte Landwirt Stefan Lüken aus Lorup NDR 1 Niedersachsen. Aber die Bauern bräuchten jetzt Vorschläge vom Landkreis, was sie mit ihren schlachtreifen Schweinen machen sollten.

Landkreis sucht nach Alternativen

Landrat Marc-André Burgdorf (CDU) sagte, dass er die Sorgen der Bauern ernst nehme. Der Landkreis sei in Gesprächen mit dem Schlachthof und suche nach Alternativen. Dabei werde diskutiert, ob Teilbereiche wieder geöffnet werden könnten, sofern der Schlachthof dafür ein schlüssiges Konzept vorlegt.

Tönnies lässt Schließung juristisch prüfen

Unterdessen geht der Tönnies-Konzern juristisch gegen die Schließung des Schlachthofes Weidemark in Sögel vor. Das Unternehmen hat beim Verwaltungsgericht Osnabrück am Freitag einen Eilantrag eingereicht, bestätigte eine Sprecherin des Gerichts NDR 1 Niedersachsen. Vor nächsten Dienstag sei aber mit keiner Entscheidung zu rechnen. Bis dahin hat der Landkreis Emsland Zeit für eine Stellungnahme.

