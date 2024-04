Stand: 14.04.2024 09:24 Uhr Emsland: 20-Jähriger bei Unfall mit Quad schwer verletzt

Ein junger Mann ist bei einem Unfall mit einem Quad am Samstag im Emsland schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er in einer Gruppe von fünf Quadfahrern auf der L51 von Börger in Richtung Werpeloh unterwegs. Der 20-Jährige bemerkte demnach offenbar zu spät, dass die Gruppe abbiegen wollte, fuhr auf das ihm vorausfahrende Quad auf und stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min