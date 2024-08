Stand: 06.08.2024 09:38 Uhr Empfang für Olympiasieger Frederic Wandres in Hagen a.T.W.

Dressur-Olympiasieger Frederic Wandres wird am Dienstag aus Paris zurück erwartet. Der 37-Jährige wird am frühen Abend zunächst auf dem Hof Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald begrüßt. Von dort fährt Wandres den Angaben zufolge mit einer Kutsche in den Ortskern. Vor der "Alten Kirche" wird er dann offiziell von Landrätin Anna Kebschull (Grüne), der Hagener Bürgermeisterin Christine Möller (parteilos) - sowie vermutlich zahlreichen Anhängerinnen und Anhängern - empfangen. Wandres hatte am Samstag in Versailles gemeinsam mit seinen beiden Team-Kolleginnen Isabell Werth und Jessica von Bredow-Werndl die Goldmedaille im Teamwettbewerb der Dressurreiter gewonnen.

