Stand: 15.09.2023 20:21 Uhr Einfamilienhaus brennt in Papenburg - 400.000 Euro Schaden

In Papenburg ist am Freitagmittag aus bisher ungeklärter Ursache ein Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, konnten sich die Bewohner des Hauses rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Das Haus stand den Angaben zufolge zwischenzeitlich vollständig in Flammen. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften vor Ort. Ein Übergreifen des Feuers auf die anliegenden Gebäude konnte verhindert werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 400.000 Euro.

