Stand: 13.02.2023 07:05 Uhr Drogen im Darknet gehandelt: Osnabrücker vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Osnabrück muss sich heute ein 28-Jähriger verantworten, der im Darknet, dem versteckten Teil des Internets, mit Drogen gehandelt haben soll. Es geht um Marihuana, Kokain und Betäubungsmitteln, die unter anderem aus Opium gewonnen werden. Bezahlt wurden die Drogen der Staatsanwaltschaft zufolge überwiegend mit Bitcoins und anderen Krypto-Währungen. In knapp zwei Jahren soll der Osnabrücker gut 140.000 Euro eingenommen haben. Dabei habe er billigend in Kauf genommen, dass auch Minderjährige bei ihm bestellten, so der Vorwurf. Bei einer Verurteilung müsse der 28-Jährige mit mindestens zwei Jahren Haft rechnen, sagte ein Sprecher des Osnabrücker Amtsgerichts.

