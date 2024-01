Stand: 17.01.2024 12:56 Uhr Dortmund-Ems-Kanal nach Hochwasser weiter gesperrt

Die Wasserstraße zwischen Meppen und Papenburg (Landkreis Emsland) ist für Binnenschiffe weiterhin nicht befahrbar. Deshalb liegen derzeit rund 40 Schiffe in Warteschleife, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in Meppen. Es betrifft Schiffe in den Niederlanden, in Meppen und in Dörpen. Grund für die Sperrung ist das Hochwasser, das Sand in den Dortmund-Ems-Kanal gespült hatte. Die Wassertiefe im Kanal beträgt an einigen Stellen keine zwei Meter, für die Schifffahrt werden aber dreieinhalb Meter benötigt, wie Thomas Klaas vom WSA Meppen sagte. Bagger beginnen damit, den Sand aus der Fahrrinne zu entfernen. Das kann einige Tage dauern. Wann die Binnenschiffe wieder fahren können, steht noch nicht fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min