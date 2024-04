Stand: 23.04.2024 10:18 Uhr Diebe stehlen 750 Meter Kupferkabel aus Windkraftanlagen

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen haben Unbekannte in Meppen im Emsland große Mengen Kupferkabel aus Windrädern gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter am Wochenende in drei Windkraftanlagen ein. Sie entwendeten rund 750 Meter Kupferkabel. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 300.000 Euro. Die hohe Summe entstehe durch die voraussichtlichen Reparaturkosten an den Windkraftanlagen, sagte eine Sprecherin dem NDR Niedersachsen. Das Kupfer an sich sei nur einen Bruchteil wert. Bereits vor rund zwei Wochen hatten Unbekannte Kupferkabel aus zwei Windrädern gestohlen. Damals war ein Schaden von insgesamt 200.000 Euro entstanden. Auch in diesem Fall sei das gestohlene Kupfer lediglich rund 10.000 Euro wert gewesen, so die Sprecherin. Die Polizei prüfe nun mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Taten. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05931) 94 90 zu melden.

