Stand: 24.11.2020 11:01 Uhr Die Glücksspirale hilft: Wärmestube Meppen hat neue Leiterin

Die Zukunft der Wärmstube in Meppen ist vorerst gesichert. Der Caritasverband Emsland hat zum 1. November eine neue hauptamtliche Leiterin eingestellt, nachdem die bisherige ehrenamtliche Leitung aus Altersgründen ausgeschieden ist. Die neue Stelle wurde durch mit Hilfe der Lotterie Glücksspirale gefördert, so der Caritasverband. Die neue Mitarbeiterin soll unter anderem Ehrenamtliche anleiten. "Für die kommenden kalten Monate haben wir uns ein Besuchskonzept überlegt, das über Zeitfenster funktioniert, um die Abstandsregeln einhalten zu können", sagt Leiterin Sarah Müller. "Es dürfen fünf Gäste für eine Stunde hinein, natürlich mit Gesichtsmasken. Anschließend wird alles desinfiziert, bevor die nächste Gruppe kommt." Zusätzlich verteilen Ehrenamtliche im Freien Lebensmittel. Die Wärmestube ist dienstags und donnerstags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.11.2020 | 10:30 Uhr