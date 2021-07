Corona in Osnabrücker Disco: Wohl keine Massen-Quarantäne Stand: 26.07.2021 16:03 Uhr Weil ein Gast in einer Osnabrücker Disco mit dem Coronavirus infiziert war, mussten 1.370 Feiernde mit einer Isolationspflicht rechnen. Nun ist klar: Geimpfte und Genesene müssen nicht in Quarantäne.

Nach dem Corona-Fall in der Diskothek liegen weitere Labor-Ergebnisse vor. Demnach könne weitgehend ausgeschlossen werden, dass sich Gäste mit der Beta- oder Gamma-Variante infiziert haben, sagte eine Sprecherin der Stadt Osnabrück dem NDR in Niedersachsen am Montag. Wäre dies der Fall, müssten selbst Geimpfte und Genesene in Quarantäne. Bisher gehen die Behörden demnach davon aus, dass sich der betroffene Mann mit dem Wildtyp oder der Delta-Variante infiziert hatte. "Das würde bedeuten, dass alle geimpften oder genesenen Personen, die mit ihm zusammen in der Diskothek waren, nicht in Quarantäne gehen müssten", hatte die Stadt am Sonnabend mitgeteilt.

Infizierter bemerkte nach Besuch Symptome

Der Mann aus dem Landkreis Vechta hatte die Disco am Sonnabend vorvergangener Woche für etwa vier Stunden besucht, wie Stadt und Landkreis Osnabrück am Freitag mitteilten. Später habe er Symptome bemerkt und bei ihm sei eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Wann genau der Nachweis erfolgte, teilten die Behörden nicht mit.

405 Discobesucher aus Stadt und Landkreis Osnabrück

Von den betroffenen Discobesuchern leben 405 in der Stadt und im Landkreis Osnabrück. Sie würden vom Gesundheitsdienst der Region angerufen, um sie gegebenenfalls in Quarantäne zu schicken, hieß es. Die für die Wohnorte der anderen Gäste zuständigen Gesundheitsämter hätten die Kontakte erhalten. Die Übermittlung der Daten per App habe einwandfrei funktioniert.

3.000 Feiernde im Raum Hannover in Quarantäne

In der Region Hannover befanden sich Mitte vergangener Woche 3.000 Partygäste nach Infektionsfällen in mehreren Clubs und Discos in Quarantäne.

