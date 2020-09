Stand: 28.09.2020 07:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Verstöße: Beamte schließen Osnabrücker Disco

Polizei und Ordnungsamt haben am Wochenende wegen einer Vielzahl an Corona-Verstößen eine Osnabrücker Diskothek geschlossen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Obwohl nur der Ausschank von Getränken genehmigt war, hätten die Beamten eine gut gefüllte Tanzfläche vorgefunden, hieß es von der Stadt. Viele der 250 Gäste sollen keine Alltagsmaske getragen und sich nicht an die Abstandsregeln gehalten haben. Der Betreiber sei außerdem der Dokumentationspflicht nicht ausreichend nachgekommen. Er muss nun mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.09.2020 | 06:30 Uhr