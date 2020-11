Stand: 06.11.2020 11:31 Uhr Corona-Schutz: IHK hält verkaufsoffene Sonntage für sinnvoll

Die Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim fordert verkaufsoffene Sonntage in Niedersachsen - ohne besondere Anlässe, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. In Corona-Zeiten könne so die hohe Kunden-Frequenz insbesondere samstags entzerren und damit zum Schutz der Bürger beitragen, so der Vorsitzende des Handelsausschusses, Mark Rauschen. Außerdem würde Niedersachsen mit Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden gleichgestellt - im Sinne eines fairen Wettbewerbs, so Rauschen.

