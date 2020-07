Stand: 30.07.2020 11:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Mehr Personal für Heimaufsicht gefordert

Corona hat im Frühjahr mehrere Alten-und Pflegeheime in Niedersachsen hart getroffen. Allein in einem Heim in Bramsche (Landkreis Osnabrück) starben 25 Menschen. Dort soll es zuvor bereits Missstände bei der Hygiene gegeben haben. Die Heimaufsicht soll Hinweisen aber nicht richtig nachgegangen sein. Darüber hatte der NDR berichtet. Der Sozialausschuss des Landkreises hat sich jetzt außerplanmäßig damit befasst - auch mit der Frage, ob die Heimaufsicht zu wenig Personal hat.

Zu viele Heime, zu wenig Kontrolleure?

Die FDP kritisierte, dass ein Heimaufsicht-Mitarbeiter bis Ende vergangenen Jahres rund 100 Heime zu kontrollieren hatte. Richtige Kontrollen seien so unrealistisch, so die Liberalen. Inzwischen hat die Heimaufsicht das Personal auf vier Mitarbeiter aufgestockt - vor allem wegen der Corona-Pandemie.

CDU verlangt unangekündigte Überprüfungen

CDU-Abgeordnete kritisierten zudem die Art und Weise der Kontrollen in den Heimen. Statt angekündigter Kontrollen müssten solche Prüfungen künftig unangekündigt erfolgen, vor allem in Heimen in privater Trägerschaft. Die SPD warnte dagegen, private Pflegeheime dürften nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Alle Fraktionen bekräftigten am Ende, die Sitzung habe einige Fragen geklärt - viele Fragen müssten aber noch aufgearbeitet werden.

