Stand: 06.12.2021 09:08 Uhr Corona-Kontrolle: Behörden schließen Disco in Schüttorf

Nach Corona-Kontrollen durch die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim musste eine Großraumdiskothek in Schüttorf schließen. Grund waren zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Verordnung, so das Ordnungsamt. Rund 2.000 Gäste mussten am frühen Sonntagmorgen die Diskothek verlassen. Die Schließung sei ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen. Zahlreiche Polizeikräfte begleiteten demnach die Aktion.

