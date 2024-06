Stand: 25.06.2024 13:55 Uhr Busse fahren bald stündlich zwischen Vechta und Diepholz

Die Landkreise Vechta und Diepholz haben eine Buslinie zwischen den beiden Kreisstädten beschlossen. Die Idee dazu gibt es bereits seit vier Jahren. Laut Landkreis Vechta könnten im Dezember 2025 die ersten Busse fahren, wenn alles wie geplant läuft. Von Bahnhof zu Bahnhof sollen die Busse knapp 35 Minuten brauchen - mit Haltepunkten unter anderem am Diepholzer Schulzentrum, in Aschen und an der Universität Vechta. Die Busse sollen wochentags von 5 Uhr morgens bis 21 Uhr abends stündlich im Einsatz sein und am Wochenende von 8 bis 19 Uhr. Ein wichtiger Vorteil der Linie sei, dass die ICE-Züge in Diepholz besser erreicht werden können. Zunächst ist die Linie nach Angaben des Landkreises Vechta für fünf Jahre angedacht. Die geschätzten Gesamtkosten pro Jahr beliefen sich auf rund 850.000 Euro. Etwa ein Drittel übernehme voraussichtlich die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr