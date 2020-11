Stand: 03.11.2020 07:56 Uhr Bundespolizei entdeckt Drogen in ausgebeulter Hose

Die Bundespolizei hat an der deutsch-niederländischen Grenze Kokain im Wert von rund 14.000 Euro sichergestellt. Die Drogen waren in der Hose eines 30-jährigen Mannes versteckt. Der Pkw-Fahrer war an der Autobahnausfahrt Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) überprüft worden. Dabei fiel den Beamten seine stark ausgebeulte Hose auf. Sie fanden darin 200 Gramm Kokain und drei Marihuana-Joints. Der 30-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.11.2020 | 07:30 Uhr