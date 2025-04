Stand: 11.04.2025 15:28 Uhr Brockum: Sechs Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Die Polizei in Brockum (Landkreis Diepholz) hat in der Nacht zu Freitag gleich sechs junge Männer bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt. Laut Polizei waren die Männer durch ein Fenster in eine Kunststofffabrik eingebrochen. Bereits in den zurückliegenden Tagen war es dort mehrfach zu Einbrüchen gekommen, bei denen Metall entwendet worden war. Als gegen 1.30 Uhr eine Polizeistreife ein verdächtiges Auto und eine offene Tür an der Fabrik feststellte, musste sie deshalb erneut von einem Einbruch ausgehen. Mit Unterstützung von weiteren Polizeistreifen wurde die Fabrik zunächst umstellt. Anschließend nahm die Polizei insgesamt sechs junge Männer im Alter zwischen 22 und 24 Jahren in der Fabrik fest. Den Wagen der Männer stellten die Ermittler sicher. Die Polizei ermittelt nun, ob die Tatverdächtigen auch für weitere Diebstähle verantwortlich sein könnten.

