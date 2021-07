Stand: 25.07.2021 10:37 Uhr Brand in Bissendorf: Feuerwehr rückt zu Großeinsatz aus

In einem Mehrfamilienhaus in Bissendorf im Landkreis Osnabrück ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, der am Vormittag noch andauerte. Laut Polizei hatte ein Bewohner die Einsatzkräfte wegen eines brennenden Dachstuhls alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, habe das Haus bereits vollständig in Flammen gestanden. Alle Bewohnenden konnten sich selbst unverletzt ins Freie retten. Die Polizei schätzt den Schaden auf 800.000 Euro. Die Brandursache ist den Angaben zufolge noch unklar.

