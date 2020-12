Stand: 17.12.2020 15:50 Uhr Bramsche: Polizei stoppt Raser mit 600-PS-Wagen

Polizeibeamte haben bei einer Verkehrskontrolle auf der B68 bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) einen Autofahrer erwischt, der mehr als doppelt so schnell war wie erlaubt. Der 58-Jährige wurde in seiner 600-PS-Limousine mit 149 Stundenkilometern geblitzt - und das in einer Tempo-70-Zone. Die Strafe: drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 600 Euro Bußgeld.

