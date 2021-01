Stand: 21.01.2021 07:19 Uhr Alfhausen: Frau stirbt nach missglücktem Wendemanöver

Bei einem Unfall auf der B68 in der Nähe von Alfhausen (Landkreis Osnabrück) ist am Mittwochnachmittag eine 54 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der am Steuer sitzende Ehemann der Frau mit dem Auto gewendet und dabei einen herannahenden Wagen übersehen. Trotz einer Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß. Der 59-jährige Fahrer des anderen Autos wurde schwer, der 54-jährige Unfallverursacher und eine weitere 22-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die Bundesstraße musste wegen der Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.01.2021 | 06:30 Uhr