Stand: 05.08.2020 09:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bramsche: Corona-Fälle in Landesaufnahmebehörde

In der Landesaufnahmebehörde für Geflüchtete in Bramsche-Hesepe (Landkreis Osnabrück) sind zwei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine Behördensprecherin bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Demnach sollen die beiden aus Serbien stammenden Betroffenen in der vergangenen Woche in Bramsche angekommen sein. Sie stehen nun unter Quarantäne, ebenso wie 30 weitere Personen, die mit ihnen Kontakt hatten.

Weitere Informationen Land will Corona-Tests für ankommende Flüchtlinge Niedersachsen will neue Geflüchtete in der Erstaufnahme grundsätzlich auf Corona testen. Bisher gab es Tests nur bei Symptomen. In Friedland sind 22 Menschen an Covid-19 erkrankt. mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.08.2020 | 09:30 Uhr