Bohrstelle Emlichheim: Wasser wird untersucht

Das Erdölunternehmen Wintershall Dea unternimmt derzeit einen sogenannten Rückfördertest an einer Bohrstelle in Emlichheim (Landkreis Grafschaft Bentheim). Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Vier Jahr lang waren bis zu 220 Millionen Liter Lagerstättenwasser ausgetreten, weil Leitungen im Boden verrostet waren. Mit dem Rückfördertest sollen Auswirkungen der im Frühjahr 2019 festgestellten Korrosionsschäden überprüft werden. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hatte den Test gefordert. Dabei wird überprüft, ob in rückgefördertem Wasser aus bis zu 560 Meter Tiefe giftiges Lagerstättenwasser enthalten ist. Derzeit werden drei Proben im Labor analysiert. Ergebnisse liegen den Angaben zufolge voraussichtlich Ende der Woche vor.

