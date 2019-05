Stand: 31.05.2019 12:34 Uhr

Bissendorf: Mindestens elf Verletzte bei Zugunfall

In Bissendorf (Landkreis Osnabrück) hat sich am Vormittag gegen 10.10 Uhr auf der Strecke nach Osnabrück ein schwerer Zugunfall ereignet. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, war eine Regionalbahn an einem halbseitig beschrankten Bahnübergang mit einem Straßenreinigungsfahrzeug zusammengestoßen und hatte den Wagen rund 150 Meter mitgeschleift. Nach Angaben der Polizei gibt es mindestens zehn Leichtverletzte. Der Fahrer des Reinigungsfahrzeugs habe lebensgefährliche Verletzungen davongetragen, wie ein Behördensprecher NDR 1 Niedersachsen sagte. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich etwa 150 Menschen im Zug. Retter richteten eine Verletztensammelstelle ein.

Passagiere haben Bahn inzwischen verlassen

Das Reinigungsfahrzeug sollte eine Ölspur von der Straße aufnehmen. Als die Bahn heranrauschte, konnte der Fahrer den Übergang nicht mehr rechtzeitig verlassen. Nach dem Unfall stellte eine abgerissene Oberleitung für die Passagiere zeitweise eine zusätzliche Gefahr dar. Die Reisenden mussten mehr als eine Stunde im Zug ausharren, bis die Leitung geerdet war. Sie konnten die Bahn inzwischen verlassen. Notfallseelsorger sind an der Unfallstelle im Einsatz, betreuen unter anderem den unter Schock stehenden Lokführer. Die Strecke ist derzeit gesperrt, wie die Eurobahn auf Twitter schreibt.

