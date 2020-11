Bischof Franz-Josef Bode feiert 25. Amtsjubiläum Stand: 25.11.2020 15:11 Uhr 25 Jahre als Bischof von Osnabrück: Franz-Josef Bode feiert Jubiläum. Am 26. November 1995 wurde er als damals jüngster deutscher Diözesanbischof in sein Amt eingeführt.

Bei einem Gottesdienst am Sonntag dankte Generalvikar Ulrich Beckwermert Bode aus diesem Anlass für sein reformerisches Engagement in der katholischen Kirche und seine Nähe zu den Menschen. Er habe sich konsequent für die Aufklärung von Missbrauchsfällen, mehr Entscheidungsbefugnis für Frauen und strukturelle Veränderungen eingesetzt, auch gegen Widerstände aus den eigenen Reihen, so Beckwermert.

"Keine Alternative zu Reformen"

Noch im Januar hatte Bode gesagt, es gebe "keine Alternative zu Reformen in der Kirche". In einem Brief an die kirchlichen Mitarbeiter schrieb er, er wolle zusammen mit ihnen neue Wege in die Zukunft gehen. Als im Sommer eine neue Vatikan-Instruktion von Papst Franziskus veröffentlicht wurde, nach der nur katholische Priester Leitungsämter in den Gemeinden übernehmen dürfen, hat Bode dies scharf kritisiert. Frauen und Laien in Leitungspositionen sind im Bistum Osnabrück bereits seit längerem Realität - zum Beispiel in Bad Iburg oder auf den Nordseeinseln Juist, Norderney und Langeoog. Laut Papst-Papier dürfen nur in Notsituationen - zum Beispiel bei zu großem Priestermangel - auch Laien einspringen. Diese Not werde dann im Bistum Osnabrück vermutlich an so manchen Stellen permanent existieren, sagte Bode damals.

Stellvertreter der Deutschen Bischofskonferenz

Bischof Franz-Josef Bode wurde am 16. Februar 1951 in Paderborn geboren und wuchs in Etteln nahe Paderborn auf. Nach dem Abitur 1969 studierte er Theologie und Philosophie in Paderborn, Regensburg und Münster. 1975 wurde er zum Priester geweiht. 1986 promovierte er in Bonn, anschließend war er Pfarrer in Fröndenberg im nordrhein-westfälischen Landkreis Unna. 1991 wurde er zum Bischof geweiht. Bis 1995 hatte Bode das Amt des Weihbischofs in Paderborn inne. Mehrfach war er als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz im Gespräch. Seit 2017 ist er Stellvertreter des Vorsitzenden.

