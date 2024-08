Stand: 21.08.2024 11:00 Uhr 2,65 Promille: Betrunkener Lokführer hält am falschen Bahnhof

Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof Osnabrück einen stark alkoholisierten Lokführer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 61-Jährige am Freitag mit einem Güterzug von Bremerhaven nach Osnabrück unterwegs. Laut Polizei wähnte er sich offenbar bereits am Bahnhof in Bohmte (Landkreis Osnabrück) am Ziel und wartete vergeblich auf den Personalwechsel. Als sich der Lokführer telefonisch beim Fahrdienstleiter beschwerte, soll er den Angaben zufolge Schwierigkeiten beim Sprechen gehabt haben. Der Fahrdienstleiter vermutete Alkohol im Spiel und verständigte die Bundespolizei. Daraufhin erwarteten die Beamten den Lokführer im Hauptbahnhof Osnabrück bereits mit einem Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von 2,65 Promille. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und der Mann musste seinen Triebfahrzeugführerschein abgeben. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es auf der gesamten Fahrt trotz der Alkoholisierung offenbar keine gefährliche Situation gegeben, so die Polizei.

8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück