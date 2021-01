Betrunkene Frau randaliert - mehrere Strafverfahren drohen

Eine betrunkene und aggressive Frau hat am Sonntag die Polizei am Osnabrücker Hauptbahnhof beschäftigt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die 57-Jährige hatte zunächst Reisende angepöbelt. Dann griff sie herbeigerufene Polizisten an und beleidigte sie. Weil die Frau über Schmerzen klagte wurde schließlich ein Rettungswagen gerufen. Dann ging die Frau auch auf die Helfer los. Sie muss jetzt mit mehreren Strafverfahren rechnen.

