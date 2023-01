Stand: 13.01.2023 08:57 Uhr Betrüger verschicken Phishing-Mails an Firmen im Raum Osnabrück

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim warnt vor versuchtem Daten-Klau. Demnach verschicken Betrüger im Namen der Kammer derzeit sogenannte Phishing-Mails an Unternehmen in der Region. Die Firmen werden aufgefordert, über einen Link einen "digitalen IHK-Schlüssel" anzufordern. Die Angeschriebenen sollten die Mails ignorieren und löschen, teilt die IHK mit. Wer doch schon auf den Link geklickt und möglicherweise sensible Daten eingetragen hat, sollte Passwörter ändern und das eigene Konto genau beobachten.

