Stand: 11.07.2024 07:16 Uhr Betrüger legen falsche Strafzettel in Barnstorf aus

In Barnstorf im Landkreis Diepholz warnt die Polizei vor einer Betrugsmasche mit täuschend echt aussehenden Strafzetteln. Nach Angaben einer Sprecherin hatten Unbekannte am Dienstagvormittag an mehreren parkenden Autos solche falschen Strafzettel hinterlassen - wegen angeblich fehlender Parkscheiben. So hätten sie versucht, die Betroffenen dazu zu bringen, ein vermeintlich angefallenes Bußgeld zu überweisen, sagte die Sprecherin. Sie rät, genau hinzuschauen und im Zweifel kein Geld zu überweisen sowie Anzeige wegen Betrugs zu erstatten. Für Hinweise zu den falschen Strafzetteln ist die Polizei Barnstorf unter der Telefonnummer (05442) 80 47 70 zu erreichen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.07.2024 | 06:30 Uhr