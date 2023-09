Bei Diepholz getötete 17-Jährige: Ermittler wollen sich heute äußern Stand: 14.09.2023 12:18 Uhr Nach der Festnahme eines Verdächtigen im Fall der getöteten 17-Jährigen in Barenburg und einem Messerangriff in Sulingen geben Ermittler heute eine Pressekonferenz. NDR.de überträgt ab 14 Uhr live.

Fahnder hatten am Mittwochabend nahe der A7 bei Schwarmstedt (Landkreis Heidekreis) einen flüchtigen Mann festgenommen. Sie verdächtigen den 42-Jährigen aus Sulingen (Landkreis Diepholz) eine 17-Jährige getötet und eine 30 Jahre alte Frau mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die Polizei Diepholz und die Staatsanwaltschaft Verden wollen sich heute Mittag auf einer Pressekonferenz in Twistringen zu den Gewalttaten äußern. NDR.de überträgt im Livestream.

VIDEO: Getötete 17-Jährige: Verdächtiger gefasst (14.09.2023) (1 Min)

42-Jähriger kommt vor Haftrichter

Der 42-Jährige habe bei dem Zugriff gegen 20.10 Uhr keinen Widerstand geleistet, hatte die Polizei am Mittwochabend mitgeteilt. Gut eine Stunde zuvor hatten Fahnder das verlassene Fluchtfahrzeug des Verdächtigen auf einem Feldweg an der A7 in Marklendorf bei Schwarmstedt entdeckt. Der Wagen werde kriminaltechnisch untersucht, so die Polizei. Der Verdächtige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Amtsgericht Verden hatte am Mittwoch eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet und Haftbefehle wegen der Vorwürfe des vollendeten und versuchten Totschlags erlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der mutmaßliche Täter seine Opfer zufällig ausgewählt und unkontrolliert attackiert.

Videos 2 Min Getötete 17-Jährige in Straßengraben bei Barenburg entdeckt (13.09.2023) Die Jugendliche war dort offenbar mit Inlineskates unterwegs. Eine 25-köpfige Mordkommission der Polizei ermittelt. 2 Min

Zusammenhang der Fälle in Barenburg und Sulingen

Der zweite Tatort liegt rund sechs Kilometer von dem Auffindeort der Leiche der 17-Jährigen entfernt. Zeugen retteten die Frau und merkten sich das Kennzeichen des Wagens, mit dem der Mann flüchtete. So kamen die Fahnder auf die Spur des 42-Jährigen. Aufgrund der Verletzungsmuster beider Opfer gingen die Ermittler schnell davon aus, dass es einen Zusammenhang geben könnte. "Die Vorgehensweise ist ähnlich", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmittag. Beide Opfer seien von vorn mit einem Messer am Oberkörper verletzt worden.

42-Jähriger soll wegen versuchter Entführung verurteilt worden sein

Der Verdächtige ist polizeibekannt. Nach Medienberichten ist der 42-Jährige zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden, weil er vor sieben Jahren versucht haben soll, einen 14-Jährigen zu entführen. Die Staatsanwaltschaft wollte das bisher nicht kommentieren.

