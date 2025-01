Stand: 06.01.2025 12:27 Uhr Bande bricht in Tankstelle in Osnabrück ein - und flieht mit viel Geld

Eine vierköpfige Diebesbande ist in Osnabrück in eine Tankstelle eingebrochen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben der Ermittler wurden die vermummten Täter am Samstagmorgen von einer Überwachungskamera dabei gefilmt, wie sie gegen 3.30 Uhr gewaltsam in die Tankstelle an der Sutthauser Straße einbrachen. Die Täter entwendeten dabei Bargeld im geschätzten Wert von 50.000 Euro aus einem Tresor. Anschließend flüchtete die Bande mit einem dunklen Auto in Richtung Sutthausen. Nach ersten Erkenntnissen waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen OS-D 7237 zuvor gestohlen worden. Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zum dunklen Fahrzeug, zu den Tätern oder zu verdächtigen Beobachtungen im Umfeld der Tankstelle geben können, sich unter der Telefonnummer (0541) 327 32 03 zu melden.

