Bäume gekappt für freies Schussfeld: Bundeswehr droht Geldstrafe Stand: 20.09.2023 16:27 Uhr Die Bundeswehr hat im Landkreis Emsland Bäume und Sträucher zurückschneiden lassen. Das könnte nun teuer werden: Der Landkreis hat ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Um in die Fläche schießen zu können, braucht die Wehrtechnische Dienststelle in Meppen freie Sicht. Die versperrte im Schießgebiet bei Wippingen offenbar die Vegetation. Anfang des Jahres beauftragte die Wehrtechnische Dienststelle daher das zuständige Bundeswehrdienstleistungszentrum damit, Gehölze an Straßenrändern auf einer Fläche von rund einem Hektar zurückzuschneiden. Diese Arbeiten seien zwingend notwendig gewesen, sagte eine Bundeswehrsprecherin gegenüber der lokalen Nachrichtenplattform "Hallo Wippingen".

Untere Naturschutzbehörde war offenbar nicht informiert

Der Bundeswehr zufolge hatte ein Bundesforst-Mitarbeiter die abgeholzte Stelle anschließend begutachtet und nichts beanstandet. Mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland war das Abholzen offenbar nicht abgestimmt. Daher hat der Landkreis nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro droht

Jetzt wird geprüft, ob es sich bei dem Gehölzstreifen um Wald im Sinne des Gesetzes handelt. Gilt der abgeholzte Streifen nicht als Wald, dürfte man dort nur zu bestimmten Zeiten Bäume und Büsche beschneiden. In dem Fall wäre die Abholzung durch die Bundeswehr verboten gewesen. Laut Bundesnaturschutzgesetz droht bei einem ungenehmigten Eingriff in die Natur eine Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro.

