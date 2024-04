Stand: 12.04.2024 08:07 Uhr Bärlauch sammeln im Schutzgebiet: Grafschaft droht mit Geldbuße

Der Landkreis Grafschaft Bentheim weist zum Beginn der Bärlauch-Saison darauf hin, beim Sammeln des als Kochzutat beliebten Waldkrauts den Naturschutz zu beachten. Bärlauch darf demnach nur außerhalb von Schutzgebieten gesammelt werden. Und auch dort nur in kleinen Mengen, um den Bestand der wild wachsenden Kräuter nicht zu gefährden, so die Leiterin des Bereichs Naturschutz Manuela Monzka. Wer trotzdem in Schutzgebieten pflückt, müsse mit einer Geldbuße rechnen.

