Bad Iburg: Auto fährt in Verkaufsraum von Tankstelle - zwei Verletzte

Ein 89-jähriger Autofahrer ist am Freitagvormittag in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) in den Geschäftsraum einer Tankstelle gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurden der Fahrer selbst und eine 53-jährige Kundin dabei leicht verletzt. Der Fahrer habe auf dem Tankstellengelände die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei erst im Verkaufsraum zum Stehen gekommen. Dadurch hat er den Angaben nach unter anderem eine Kühltruhe verschoben und dabei die 53-Jährige verletzt. Die Kundin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein anderer Kunde konnte rechtzeitig ausweichen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht ermittelt.

VIDEO: Senior fährt mit Auto in Verkaufsraum von Tankstelle - zwei Verletzte (1 Min)

