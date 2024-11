Stand: 11.11.2024 08:57 Uhr B70 bei Meppen: Großeinsatz nach Unfall mit sieben Verletzten

Am Sonntagabend hat ein 42-jähriger Autofahrer in Meppen (Landkreis Emsland) eine rote Ampel übersehen und dadurch einen Unfall mit insgesamt sieben Verletzten verursacht. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Wagen des Mannes auf einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen und touchierte dann eine Blitzeranlage sowie einen weiten Wagen. Sieben Personen wurden verletzt - zwei von ihnen schwer. In einem der Unfallfahrzeuge saßen laut Polizei fünf Kinder im Alter von 0 bis neun Jahren - ein Sechsjähriger wurde leicht verletzt, die übrigen vier Kinder blieben unverletzt. Alle Verletzen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wegen der vielen Beteiligen hatte die Feuerwehr einen "Massenanfall von Verletzten" ausgerufen. Die B70 war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme voll gesperrt.

