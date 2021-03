Stand: 19.03.2021 08:31 Uhr Autozulieferer ZF plant offenbar Stellenabbau

Beim Autozulieferer ZF könnten künftig offenbar Arbeitsplätze wegfallen. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. ZF ist einer der größten Arbeitgeber der Dümmer-Region. An den Standorten in Dielingen, Diepholz, Damme, Wagenfeld und Lemförde arbeiten rund 4.000 Menschen. Nun hat das Unternehmen seine Pläne für die Zukunft vorgestellt. Laut dem zuständigen Geschäftsführer Peter Holdman sind auch die Werke rund um den Dümmer von der Corona-Krise betroffen. Die Fahrwerk-Technik habe im vergangenen Jahr ein deutliches Minus hinnehmen müssen. Zumindest in der Produktion werde das Arbeitsplätze kosten. Für die einzelnen Standorte sollen demnach Konzepte entwickelt werden. Chancen böten da vor allem zukunftsträchtige Technologien wie Software, Leichtbau und neuartige Kunststoffe. Die weltweiten Aktivitäten des Konzern würden auch weiterhin aus der Region gesteuert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.03.2021 | 06:30 Uhr