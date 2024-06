Stand: 26.06.2024 09:10 Uhr Autos gehen in Osnabrück auf dem Parkstreifen in Flammen auf

In Osnabrück sind in der Nacht zu Mittwoch zwei Autos ausgebrannt. Die Fahrzeuge waren auf einem Parkstreifen im Stadtteil Schinkel abgestellt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Zeuge habe kurz nach Mitternacht zwei laute Knallgeräusche gehört und anschließend die brennenden Wagen bemerkt. Nachdem er die Feuerwehr gerufen hatte, habe er zunächst versucht, den Brand selbst zu löschen, so der Polizeisprecher. Die Flammen breiteten sich auch auf einen Jägerzaun und Pflanzen aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Autos wurden durch die Flammen nahezu vollständig zerstört. Eine vorsätzliche Brandstiftung ist bisher nicht ausgeschlossen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (0541) 327-3103 oder -2155.

