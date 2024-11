Stand: 10.11.2024 11:52 Uhr Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet - Mann in Lebensgefahr

Ein Fußgänger ist in Ankum-Druchhorn (Landkreis Osnabrück) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr. Der Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort, ohne sich um den schwer verletzten 28-Jährigen zu kümmern. Passanten entdeckten das Unfallopfer später in der Nacht und alarmierten den Notruf. Die Polizei konnte inzwischen die Identität des mutmaßlichen Unfallfahrers ermitteln. Es handelt sich demnach um einen 31-jährigen Mann. Weitere Details zum Unfallhergang gab die Polizei bislang nicht bekannt.

