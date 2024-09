Auto prallt von hinten auf Motorrad: Drei Verletzte bei Meppen Stand: 15.09.2024 15:43 Uhr Bei einem Unfall auf der B70 in der Nähe von Meppen (Landkreis Emsland) sind am Samstag drei Menschen teils schwer verletzt worden. Ein Motorradfahrer wurde von einem Pkw gerammt.

Wie die Polizei mitteilte, war ersten Erkenntnissen zufolge am Samstagabend ein 25-Jähriger mit seinem Auto auf das Motorrad eines 32-Jährigen aufgefahren. Die Maschine kollidierte anschließend mit dem Wagen eines vorausfahrenden 83-Jährigen. Der 32-Jährige und der 83-Jährige kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 25-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in eine Klinik. Warum er auf das Motorrad aufgefahren war, ist noch unklar. Die Straße war zwischen Haren-Eurohafen und Meppen-Hemsen für mehrere Stunden gesperrt.

