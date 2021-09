Stand: 12.09.2021 10:11 Uhr Auto prallt bei Quakenbrück gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Auf der Landstraße zwischen Quakenbrück und Dinklage (Landkreis Osnabrück) hat sich am Samstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ist ein Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin war laut Polizei alkoholisiert, einen Führerschein hat sie nicht. Sie und ihr Beifahrer seien beide im Auto eingeklemmt worden, so der Sprecher. Nachdem sie von der Feuerwehr befreit worden war, wurde die Fahrerin schwer verletzt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Die Rettung des lebensgefährlich verletzten Beifahrers habe sich schwieriger gestaltet, da er eingeklemmt gewesen sei, so der Feuerwehrsprecher. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

